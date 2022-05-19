Мостовой высказался о финале Лиги Европы

Экс-футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу финала Лиги Европы.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что в финальном поединке отчётливо чувствовалось напряжение и нежелание обеих команд рисковать. Экс-игрок отметил, что в этом матче было всё то, за что мы так любим футбол, включая серию пенальти, в которой чуть-чуть больше повезло футболистам «Айнтрахта», хотя игра была достаточно равная.

Напомним, что немецкая команда в серии послематчевых пенальти обыграла шотландский «Рейнджерс» и выиграла Лигу Европы.