Голкипер «Рейнджерс» – третий в списке самых возрастных участников еврокубковых финалов за всю историю

Вратарь шотландского «Рейнджерс» Аллан Макгрегор впишет своё имя в историю, сыграв в сегодняшнем финале Лиги Европы.

Шотландец попал в стартовый состав «Рейнджерс» на матч против немецкого «Айнтрахта». Таким образом, выйдя на поле, Макгрегор станет лишь третьим игроком в возрасте 40 лет и старше в истории финалов еврокубков, информирует Opta.

Прежде среди финалистов, отметивших 40-летие, значились только Дино Дзофф (41 год и 86 дней, финал Кубка европейских чемпионов-1983) и Эдвин ван дер Сар (40 лет и 211 дней, финал Лиги чемпионов-2011).

На счету Аллана Макгрегора 13 матчей и 14 пропущенных голов в текущем розыгрыше Лиги Европы.