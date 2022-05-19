Полузащитник «Рейнджерс»: Проиграть подобным образом мучительно и тошно

Полузащитник «Рейнджерс» Райан Джек не скрывал своего разочарование в разговоре с журналистами после поражения в финале Лиги Европы от немецкого «Айнтрахта».

Джек сказал, что проиграть подобным образом было очень мучительно и тошно, но это нужно с честью принять, так как это часть игры. Полузащитник отметил, что футболистам шотландской команды нужно забыть про эту неудачу, сосредоточиться на финале Кубка Шотландии и просто двигаться дальше.

Напомним, что «Рейнджерс» под руководством Джованни ван Бронкхорста в серии послематчевых пенальти уступил «Айнтрахту» в финале Лиги Европы.