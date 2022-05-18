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Сакала: «Находясь в «Спартаке», хотел повторить успех Дидье Дрогба в «Челси»

18 Мая 2022 • 11:02 Комментировать (1)
Айнтрахт Фр
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Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 9 ч. 45 мин.

Бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала признался, что мечтал добиться такого же успеха, как и бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

Замбиец посетовал на то, что так и не получил шанса в основной команде «красно-белых», несмотря на то, что показывал хорошую игру в «Спартаке-2». В настоящий момент Сакала защищается цвета шотландского клуба «Рейнджерс», который сегодня встретится с «Айнтрахтом» в финале Лиги Европы.

«Сам я рассуждал: доведут молодого африканца до основы, сделают бизнес. И вот у них легенда из Африки, которая приносит клубу славу. Я думал об успехе Дрогба в «Челси», — цитирует Сакалу Sport24.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл в составе «Рейнджерс» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Глазго Рейнджерс Фэшн Сакала
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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