Сакала: «Находясь в «Спартаке», хотел повторить успех Дидье Дрогба в «Челси»

Бывший нападающий «Спартака» Фэшн Сакала признался, что мечтал добиться такого же успеха, как и бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

Замбиец посетовал на то, что так и не получил шанса в основной команде «красно-белых», несмотря на то, что показывал хорошую игру в «Спартаке-2». В настоящий момент Сакала защищается цвета шотландского клуба «Рейнджерс», который сегодня встретится с «Айнтрахтом» в финале Лиги Европы.

«Сам я рассуждал: доведут молодого африканца до основы, сделают бизнес. И вот у них легенда из Африки, которая приносит клубу славу. Я думал об успехе Дрогба в «Челси», — цитирует Сакалу Sport24.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провёл в составе «Рейнджерс» 48 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь результативных передач.