Нашим арбитрам стоит поучиться: Канчельскис оценил судейство в финале Лиги Европы

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался по поводу судейства в финале Лиги Европы.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что арбитр Славко Винчич принял абсолютно верное решение, когда решил не ломать игру удалением в начале матча после того, как шипами по голове получил футболист «Айнтрахта» Роде. Экс-игрок отметил, что нашим судьям стоило бы поучиться, так как отечественные рефери наверняка бы за подобное сразу же показали штук десять красных карточек.

Напомним, что в итоге «Айнтрахт» в серии послематчевых пенальти всё же сумел обыграть «Рейнджерс» и выиграть Лигу Европы.