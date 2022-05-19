Капитан «Айнтрахта»: Мы заслужили этот успех

Полузащитник «Айнтрахта» Себастьян Роде рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы своей команды в финале Лиги Европы.

Роде заявил, что его, как и всех футболистов «Айнтрахта», сейчас переполняет радость, ведь немецкая команда заслужила этот фантастический успех. Капитан «орлов» отметил, что путь к финалу был очень сложным и на кону стояло многое, но игроки «Айнтрахта» сумели справиться с нервами и теперь могут наслаждаться этой победой.

Напомним, что команда из Франкфурта лишь в серии послематчевых пенальти сумела переиграть шотландский «Глазго Рейнджерс».