Защитник «Рейнджерс» стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, повторив достижение Кумана

Правый защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье не привёл свою команду к победе в финале, но завоевал «золотую бутсу» турнира.

На счету 30-летнего капитана коллектива из Глазго семь забитых мячей в 14 поединках текущего розыгрыша Лиги Европы (четыре из семи – с пенальти). Англичанин – первый с 1994 года защитник, ставший лучшим бомбардиром одного из основных еврокубков (тогда это сделал Рональд Куман с 8 забитыми мячами в Лиге чемпионов).

Звание второго бомбардира турнира разделили Карл Токо Экамби из «Лиона» и Галено из «Порту», поразившие ворота по шесть раз.

«Рейнджерс» уступил в финале немецкому «Айнтрахту» в серии пенальти.