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Лига Европы

Сёмин высказался о финале Лиги Европы

19 Мая 2022 • 12:16 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу финала Лиги Европы.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что на финальном поединке была потрясающая атмосфера и шикарный антураж, но на игре обеих команд достаточно сильно сказалась жаркая погода. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что обе команды были прекрасно подготовлены физически и шансы на победу были одинаковые, но «Айнтрахту» просто повезло чуть больше.

Напомним, что футболисты «Айнтрахта» в серии послематчевых пенальти сумели обыграть шотландский «Рейнджерс».

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Лига Европы Юрий Сёмин
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