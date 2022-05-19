Сёмин высказался о финале Лиги Европы

Бывший наставник «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу финала Лиги Европы.

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что на финальном поединке была потрясающая атмосфера и шикарный антураж, но на игре обеих команд достаточно сильно сказалась жаркая погода. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что обе команды были прекрасно подготовлены физически и шансы на победу были одинаковые, но «Айнтрахту» просто повезло чуть больше.

Напомним, что футболисты «Айнтрахта» в серии послематчевых пенальти сумели обыграть шотландский «Рейнджерс».