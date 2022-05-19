Полузащитник «Айнтрахта»: Во время серии пенальти у меня чуть не случился инфаркт

Немецкий полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф в разговоре с журналистами признался, что очень нервничал во время серии пенальти в финале Лиги Европы.

Кнауфф сказал, что во время серии пенальти у него чуть было не случился инфаркт. Полузащитник отметил, что сейчас он до сих пор не успокоился, хотя был полностью уверен в том, что голкипер Кевин Трапп обязательно сделает сэйв и принесёт команде победу. Ансгар добавил, что сейчас просто хочет как следует отпраздновать этот невероятный успех.

Напомним, что футболисты «Айнтрахта» в серии послематчевых пенальти сумели переиграть шотландский клуб «Рейнджерс».