Мэр Севильи о финале Лиги Европы: «Город готов к приезду фанатов»

Мэр Севильи Антонио Муньос заявил, что город готов обеспечить порядок на время проведения финала Лиги Европы.

«Мы знаем, что многие болельщики приедут без билетов. Это не идеальная ситуация, но мы будем работать, чтобы проконтролировать ситуацию. Мы в курсе всего и готовим большую территорию для фанатов», - сказал чиновник.

В финале Лиги Европы, который пройдет в Севилье в среду, 18 мая, встретятся шотландский «Глазго Рейнджерс» и франкфуртский «Айнтрахт». Ранее сообщалось, что в город приедут около 60 тысяч болельщиков из Германии, подавляющее большинство из которых не будут иметь билета на матч.