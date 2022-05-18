«Айнтрахт» может повторить редкое достижение, если победит в финале Лиги Европы

Немецкий «Айнтрахт» может пройти весь путь в Лиге Европы без единого поражения, если сегодня не уступит соперникам из «Рейнджерс».

Коллектив из Франкфурта не проиграл ни одного из предыдущих 12 матчей второго по значимости еврокубка, включая поединки группового этапа (три ничьи и три поражения). В плей-офф «Айтрахт» разобрался с «Бетисом», «Барселоной» и «Вест Хэмом».

Таким образом, франкфуртцы могут стать лишь третьей в истории Лиги Европы командой, прошедшей весь путь к трофею без поражений. Прежде это удавалось только «Челси» в сезоне 2018/19 и «Вильярреалу» в прошлом розыгрыше турнира.