В Севилье арестованы пятеро фанатов франкфуртского «Айнтрахта»

Испанская полиция подтвердила арест пятерых немцев после пресечения попытки франкфуртских хулиганов напасть на болельщиков «Рейнджерс».

Полицейским пришлось вмешаться после того, как немцы начали бросать ракеты в большую группу болельщиков «Рейнджерс», отдыхавших ночью в Севилье.

Ранее сообщалось, что в городе были мобилизованы более 5500 полицейских и частных охранников. Начальник испанской национальной полиции Хуан Карлос Кастро признал, что влияние алкоголя на поведение обеих групп болельщиков вызывает обеспокоенность.

Финальный матч между «Глазго Рейнджерс» и «Айнтрахтом» из Франкфурта состоится в среду, 18 мая, в 22:00 по московскому времени.