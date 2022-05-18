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Чемпионат Германии. Бундеслига

В Севилье арестованы пятеро фанатов франкфуртского «Айнтрахта»

18 Мая 2022 • 12:18 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Глазго Рейнджерс
2.40 3.40 3.10
Через 8 ч. 12 мин.

Испанская полиция подтвердила арест пятерых немцев после пресечения попытки франкфуртских хулиганов напасть на болельщиков «Рейнджерс».

Полицейским пришлось вмешаться после того, как немцы начали бросать ракеты в большую группу болельщиков «Рейнджерс», отдыхавших ночью в Севилье.

Ранее сообщалось, что в городе были мобилизованы более 5500 полицейских и частных охранников. Начальник испанской национальной полиции Хуан Карлос Кастро признал, что влияние алкоголя на поведение обеих групп болельщиков вызывает обеспокоенность.

Финальный матч между «Глазго Рейнджерс» и «Айнтрахтом» из Франкфурта состоится в среду, 18 мая, в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Глазго Рейнджерс
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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