Тавернье: «Я всегда равнялся на Кафу, Марсело и Дани Алвеса»

Правый защитник и капитан шотландского «Рейнджерс» Джеймс Тавернье рассказал о футболистах, которые нравились ему в детстве. Англичанин упомянул троих бразильцев – Кафу, Марсело и Дани Алвеса.

«Я всегда равнялся на Марсело и Дани Алвеса. Они мои кумиры. Также могу назвать ещё Кафу. Я всегда наблюдал за этими футболистами», – заявил Тавернье.

В этом сезоне Тавернье забил 9 голов и отдал 13 ассистов в чемпионате Шотландии, выступая на позиции правого защитника. В среду его «Рейнджерс» сыграет в финале Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта». Для шотландского клуба это будет первый решающий матч еврокубка после поражения «Зениту» в 2008 году в финале Кубка УЕФА.