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Тавернье: «Я всегда равнялся на Кафу, Марсело и Дани Алвеса»

17 Мая 2022 • 16:36 Комментировать
Айнтрахт Фр
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Глазго Рейнджерс
2.30 3.45 3.05
18.05 22:00

Правый защитник и капитан шотландского «Рейнджерс» Джеймс Тавернье рассказал о футболистах, которые нравились ему в детстве. Англичанин упомянул троих бразильцев – Кафу, Марсело и Дани Алвеса.

«Я всегда равнялся на Марсело и Дани Алвеса. Они мои кумиры. Также могу назвать ещё Кафу. Я всегда наблюдал за этими футболистами», – заявил Тавернье.

В этом сезоне Тавернье забил 9 голов и отдал 13 ассистов в чемпионате Шотландии, выступая на позиции правого защитника. В среду его «Рейнджерс» сыграет в финале Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта». Для шотландского клуба это будет первый решающий матч еврокубка после поражения «Зениту» в 2008 году в финале Кубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Глазго Рейнджерс Джеймс Тавернье
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АЙНТРАХТ ФР ГЛАЗГО РЕЙНДЖЕРС
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