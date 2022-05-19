«Айнтрахт» стал победителем еврокубка впервые за 42 года

Немецкий «Айнтрахт» долгих 42 года ждал этого дня.

Коллектив из Франкфурта оказался удачливее шотландского «Рейнджерс» в серии пенальти, став победителем Лиги Европы.

Этот триумф – первый для «Айнтрахта» за 42 года в европейских турнирах. В 1980 году команда выиграла Кубок УЕФА (аналог нынешней Лиги Европы), обыграв в двухматчевом финальном противостоянии соотечественников из мёнхенгладбахской «Боруссии».

Таким образом, «Айнтрахт» стал лишь вторым немецким клубом, побеждавшим во втором по значимости еврокубке более одного раза (у всё той же «Боруссии» из Мёнхенгладбаха тоже две победы).