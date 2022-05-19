Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Вратарь «Айнтрахта»: Я всё ещё не могу отдышаться

19 Мая 2022 • 06:59 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:1
Глазго Рейнджерс
окончен после пенальти

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился с журналистами эмоциями после победы немецкой команды в финале Лиги Европы.

Трапп сказал, что он испытывает невероятные чувства и до сих пор не может отдышаться после случившегося. Голкипер отметил, что это потрясающий момент не только для игроков и тренеров, но и для всего Франкфурта. Кевин добавил, что не считает себя главным героем матча, так как вся команда проявила себя наилучшим образом.

Напомним, что футболисты «Айнтрахта» в финале Лиги Европы в серии пенальти сумели переиграть шотландский «Рейнджерс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
06:59 · Лига Европы
Вратарь «Айнтрахта»: Я всё ещё не могу отдышаться
05:09 · Лига Европы
Гласнер: «Просто нет слов, это невероятно!»
03:06 · Лига Европы
Полузащитник «Рейнджерс»: «Думаю, мы могли выступить и лучше»
02:58 · Лига Европы
Капитан «Рейнджерс»: «Я раздавлен»
02:30 · Лига Европы
Наставник «Рейнджерс» прокомментировал роковой промах Ремзи в серии пенальти
02:14 · Лига Европы
Защитник «Рейнджерс» стал лучшим бомбардиром Лиги Европы, повторив достижение Кумана
01:45 · Лига Европы
Гласнер – первый с 1983 года австрийский тренер, выигравший еврокубок
01:33 · Лига Европы
«Айнтрахт» повторил уникальное достижение «Челси» в Лиге Европы
01:20 · Лига Европы
«Айнтрахт» стал победителем еврокубка впервые за 42 года
01:09 · Лига Европы
«Айнтрахт» – первая за 25 лет немецкая команда не из Мюнхена, выигравшая еврокубок
00:37 · Лига Европы
Колумбийские игроки повторили рекорд по голам в финале Лиги Европы
18 Мая
23:39 · Лига Европы
Борре сравнял счёт в финальном матче Лиги Европы
22:50 · Россия. Премьер-лига
Ребров вспомнил негативный опыт Лиги Европы
22:12 · Лига Европы
Игрок «Рейнджерс» шипами рассёк голову полузащитнику «Айнтрахта» в финальном матче лиги Европы
21:32 · Лига Европы
«Айнтрахт» может повторить редкое достижение, если победит в финале Лиги Европы
Все новости
Рекомендуем