Вратарь «Айнтрахта»: Я всё ещё не могу отдышаться

Голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп поделился с журналистами эмоциями после победы немецкой команды в финале Лиги Европы.

Трапп сказал, что он испытывает невероятные чувства и до сих пор не может отдышаться после случившегося. Голкипер отметил, что это потрясающий момент не только для игроков и тренеров, но и для всего Франкфурта. Кевин добавил, что не считает себя главным героем матча, так как вся команда проявила себя наилучшим образом.

Напомним, что футболисты «Айнтрахта» в финале Лиги Европы в серии пенальти сумели переиграть шотландский «Рейнджерс».