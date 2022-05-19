Фанаты «Ювентуса» о Ремзи: «Вот почему «Юве» от него избавился»

Фанаты «Ювентуса» отреагировали в социальных сетях на промах полузащитника Аарон Ремзи в серии послематчевых пенальти в финале Лиги Европы.

«Ремзи сочетает в себе гены «Арсенала» и «Ювентуса». Он никак не мог забить этот пенальти», - написал один болельщик.

«Между прочим, «Ювентус» по-прежнему платит большую часть зарплаты Ремзи. Спокойной ночи», - вторит ему еще один фанат «Юве».

«Начинаю понимать, почему «Ювентус» так отчаянно хотел избавиться от Ремзи», - написал еще один любитель футбола.

Ремзи, арендованный «Глазго Рейнджерс» у «Ювентуса» в январе этого года, не забил пенальти в серии против франкфуртского «Айнтрахта» и не смог вмести со своим клубом выиграть в финале Лиги Европы.