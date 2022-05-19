Капитан «Рейнджерс»: «Я раздавлен»

Шотландский «Глазго Рейнджерс» проиграл в финале Лиги Европы немецкому «Айнтрахту», все решил один-единственный промах Аарона Ремзи в серии одинннадцатиметровых ударов. Игроки «Айнтрахта» забили все свои удары. Капитан «Рейнджерс» Джеймс Тавернье, который открывал серию пенальти, рассказал журналистам, что раздавлен поражением.

- Я уничтожен и раздавлен. Но горжусь командой, горжусь фанами. Мы хотели принести все радость, но не смогли сделать последний шаг. Проигрывать в серии пенальти очень больно. Но надо приходить в себя, впереди другие важные игры, - цитирует Тавернье BT Sport.