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В «Спартаке» без изменений: из-за кого «красно-белые» проиграли «Краснодару», хотя смотрелись не хуже

20 Ноября 2021 • 21:32 Комментировать (1)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Руя Витории

Обескровленный «Спартак» неплохо смотрелся в Краснодаре. Для команды, полностью лишившейся центральной зоны (Зобнин, Литвинов, Хендрикс и Бакаев сюда же), недосчитавшейся важного нападающего – давно травмирован Понсе, нет Мелкадзе для глубины состава, «Спартак» смотрелся бодро. Атаковали даже больше «Краснодара», правда, забить смогли только с пенальти, и то со второй попытки. А в итоге уступили «быкам» Виктора Ганчаренко.

Статистика матча: владение мячом – 47:53, удары по воротам – 16:14, в створ – 3:4, угловые – 5:8. При таких цифрах ничья – справедливый результат, но почему же «красно-белые» проиграли? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,0. Один сейв только на счету Селихова, зато какой. Почти мёртвый мяч достал после удара Черникова и рикошета от Жиго. Но даже такое спасение при двух пропущенных голах – маловато для хорошей оценки.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,0. И ведь неплохо смотрелась оборона «Спартака», по сути закрывшая резвое нападение «Краснодара». Капитан браво бросался под мяч, заблокировав два удара, сделал два отбора, выиграл почти все единоборства и даже не уступил в скорости Ионову.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Поддерживает тренд и традиционно непроходимый Жиго. Самуэль легко двигал Кордобу, не мудрил – сразу играл на вынос (7 раз). Сказывалось только небольшая нехватка резкости, всё-таки Кабелла и Сперцян всё делали на такт бодрее.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – 5,0. А вот Кофрие слегка удивил, сыграв невнятно, словно в первом матче за «Спартак». Кабелла ну совсем его не замечал, особенно легко убежав от Максимилиано в первом голевом эпизоде. Пожарный подкат Кофрие уже ничего не решал.

АЙРТОН – 4,0. Привычный уже такой родной привоз от Айртона. И когда Витория поймёт, что бразилец – не защитник? Так глупо проиграть позицию Ионову, далее привезя решающий пенальти – это в стиле Айртона этого сезона. Ошибки просто кочуют из матча в матч.

НАИЛЬ УМЯРОВ – 4,5. Наиль, в прошлом туре забивший первый гол за «Спартак», видимо, уверовал в свои силы. Без поддержки Зобнина и Литвинова получилось совсем кисло. Крыховяк и Черников без проблем установили контроль над центром поля, а Умяров среди постоянно проигранной борьбы только жёлтую карточку заработал.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6,0. Всё-таки Игнатов проигрывал центр поля вместе с Умяровым, пусть он и более был нацелен на атаку, и пенальти заработал, ловко обыграв Петрова. За старание могла быть хорошая оценка, но Крыховяк взял на опыте.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. Удерживает привычную планку и Мозес, который даже стоя умудряется обыгрывать пару соперников. Красиво разобрался с Вильеной и Сорокиным, создав себе же классный момент, выдал две обостряющие передачи на Соболева. В оборонительной работе тоже хорош – 2 отбора, 2 перехвата, 11 выигранных единоборств.

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Совсем пропал Промес, который возвращался в «Спартак» с горящими глазами. Пропало старание, пропало и обострение. Куинси невероятно сдал в точности передач – 22 потери и всего одна обостряющая, он даже в дриблинг не идёт – 0 попыток, 0 ударов в створ, 1 мимо.

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ДЖОРДАН ЛАРССОН – 6,5. Ларссон уже давно играет лишь отрывками, будто боясь растратить свой экстра-класс, но за сегодняшний матч его можно похвалить. Почти все опасные атаки «Спартака» проходили при непосредственном участии шведа. Он трижды (!) выводил на отличные ударные позиции Соболева, один момент создал себе сам – и это, совершив всего 18 точных передач.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,0. Форвард забил гол, но не заслужил положительной оценки, бывает и такое. Соболев даже пенальти со второй попытки реализовал, чего уж тут говорить. А сколько моментов загубил по ходу игры – ужас. Больше он проиграл только единоборств (9 из 11), вообще не цепляя мяч у штрафной площади «Краснодара».

АЛЕКСАНДР ЛОМОВИЦКИЙ – б/о.

НИКОЛАЙ РАССКАЗОВ – б/о.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
20 Ноября 2021 в 21:43
Виттория наверное Айртона ставит ге от хорошей жизни... Не защищаю Витторию всё могут ошибаться.., но...
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