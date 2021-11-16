​Литвинов считает, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, остаются ли у команды шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Думаю, да», - ответил Литвинов на вопрос sport24.

За тур до завершения первого круга чемпионата России «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Руя Витории отстаёт на одиннадцать зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 20 ноября. «Красно-белые» сыграют против «Краснодара» на поле соперника.

Руслан Литвинов в этом чемпионате провёл 7 матчей и забил один гол, расписавшись в воротах «Ростова».