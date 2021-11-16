Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 279 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Литвинов считает, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне

16 Ноября 2021 • 13:32 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, остаются ли у команды шансы стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

«Думаю, да», - ответил Литвинов на вопрос sport24.

За тур до завершения первого круга чемпионата России «Спартак» располагается на девятой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Руя Витории отстаёт на одиннадцать зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в субботу, 20 ноября. «Красно-белые» сыграют против «Краснодара» на поле соперника.

Руслан Литвинов в этом чемпионате провёл 7 матчей и забил один гол, расписавшись в воротах «Ростова».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Don sangre
16 Ноября 2021 в 14:03
Ложку мёда в бочку дёгтя Руслан положил. Подсластил болельщикам пилюлю. Вменяемые болелы думаю понимают что хотя бы в пятёрку войти и то дело. А о чемпионстве я бы не заикался. С тренером непонятно - может зимой уйдёт из за Леньки. А новый будет всё менять.опять. С трансферами тож пока глухо Поживём увидим!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
13:32 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов считает, что «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне 1
13:13 · Россия. Премьер-лига
​Литвинов: «1:7 от «Зенита» запомню на всю жизнь»
13:05 · Россия. Премьер-лига
Дрейер - о России: «Как будто попал в другой мир» 2
12:53 · Россия. Премьер-лига
​Сергеев сбрил бороду из-за вызова в сборную России 1 видео
11:50 · Россия. Премьер-лига
​Иванов призывает сделать судей открытыми
11:41 · Россия. Премьер-лига
Орлов - о Заболотном: «Ему мало дано футбольным богом, уровень сборных - это не для него» 2
11:30 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о несостоявшемся трансфере Смолова в турецкий гранд
10:55 · Россия. Премьер-лига
Эмре Белозоглу: «Было очень серьёзное предложение из России» 1
15 Ноября
19:34 · Россия. Премьер-лига
​Карпин объяснил, почему «Ростов» стал ему роднее «Спартака» 1
17:04 · Россия. Премьер-лига
​Мхитарян: «Если бы я играл ради денег, поехал бы в Россию» 1
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Бийол хочет сменить ЦСКА на «Галатасарай» 1 слухи
15:50 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов готов рассмотреть предложения из РПЛ 2
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Вратарь «Зенита» Кержаков обратился к брату, тренирующему «Нижний Новгород» - в пятницу команды проведут матч 1 видео
14:26 · Россия. Премьер-лига
​Чорлука: «Ожидал нового контракта от «Локомотива», но не получилось»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц рассказал, кто должен возглавить судейский комитет РФС
Все новости
Рекомендуем