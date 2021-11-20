​Червиченко: «Спартак» играл в бей-беги»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевое поражение «красно-белых» от «Краснодара» (1:2).

«До игры я как раз предсказывал победу «Краснодара» со счётом 2:1. Игра «Спартака» была как всегда. Есть набор игроков, но нет командной сыгранности. Нет стратегии, неожиданных комбинаций, неожиданных действий, которые есть у того же «Краснодара». Когда «быки» открыли счёт, там великолепно разыграли. Атаки «Краснодара» выглядели более логичными и спроектированными. «Спартак» действовал больше по наитию, играл в бей-беги. Говорить о том, что есть какой-то выработанный план или стратегия, не приходится.

Соболев сейчас находится в ужасной форме. Он даже пенальти забить с первого раза не может. Когда первый раз бил, цаплю изобразил из себя. Судейство было безобразным. То, что Сафонов сорвался с ленточки раньше, заметили, а то, что Соболев остановился, нет. Вообще-то этого делать нельзя. Сухой отвратительно отсудил эту встречу. Ошибки были в обе стороны. Но в сторону «Спартака» ошибался больше. Хотя желтую карточку Умярову тоже непонятно откуда он достал. Но «Краснодар» был лучше. Заслуга Селихова в том, что «Спартак» не пропустил третий», - сказал Червиченко.