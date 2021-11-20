​Стало известно, когда «Спартак» может уволить Виторию

В субботу вечером «Спартак» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда Руя Витории проиграла в гостях у «Краснодара» с результатом 1:2. Это означает, что «красно-белые» завершают первый круг во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Всё идёт к тому, что Руй Витория покинет «Спартак». Впрочем, журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» написал о том, что португальский тренер точно не будет уволен до наступления зимней паузы. Это означает, что Витория проведёт на тренерском мостике «красно-белых» ещё как минимум пять матчей.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» продвинулся в переговорах с Паоло Ваноли.