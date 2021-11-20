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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, когда «Спартак» может уволить Виторию

20 Ноября 2021 • 21:15 Комментировать (10)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

В субботу вечером «Спартак» снова разочаровал армию своих болельщиков. Команда Руя Витории проиграла в гостях у «Краснодара» с результатом 1:2. Это означает, что «красно-белые» завершают первый круг во второй половине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Всё идёт к тому, что Руй Витория покинет «Спартак». Впрочем, журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» написал о том, что португальский тренер точно не будет уволен до наступления зимней паузы. Это означает, что Витория проведёт на тренерском мостике «красно-белых» ещё как минимум пять матчей.

Ранее появлялась информация о том, что «Спартак» продвинулся в переговорах с Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Ноября 2021 в 21:30
ай...ни РУЯ он ни можыт наладить игру в знтам свинарники...)))
ингерман
20 Ноября 2021 в 21:22
ай как вишенку на торте ждем виршей от стихоплеца-назарыча.. )))
JUMPER
20 Ноября 2021 в 21:28
дык энта будит ни скора...))) он сидит в уголке и плачит...гаварит лушче бы он на кухни ичницу жарил.. чем стока время правёл у ыкрана...)))
ингерман
20 Ноября 2021 в 21:31
ай бро яичня подхорела а палёный вискарик выдахси аки шпортак на выпасе.. )))
JUMPER
20 Ноября 2021 в 21:34
ай...так а тама усё такоя...))) фсё ф хлам...карыта разбита..навоз ни убран..карма ни загатовлины...))) куды люди смотрют..зима жы впиридиф
ингерман
20 Ноября 2021 в 21:41
ай бро златозубо.. в этоц самый пиридиф и смотряц.. )))
JUMPER
20 Ноября 2021 в 21:55
ай...ни чо ...))) жисть у них наладитца...у них фсё в пиридиф...))) щас зарема привизёт новава физрука
ингерман
20 Ноября 2021 в 22:17
ай бро самое хлавное шоб ентоц новый-физрук был смешней ..уя.. а то ентац ни фега не креативный як вафел.. то ли дело пинжак и тедеску.. воц таково им надобныть.. )))
JUMPER
20 Ноября 2021 в 22:24
ай...бро..канэшна будит смишнея...))) какой нармальнай физрук пайдет к разбитаму карыту...))) приедит новай с залатой рупкай..и будит прасить у иё нова карыта и шобы он стал владычицай свиной...)))
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21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки 1.43 4.9 7.2
21.11  14:00 Ростов ... Уфа 1.97 3.35 4.3
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