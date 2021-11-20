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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Главные разочарования сезона-2021/2022 в чемпионате России

20 Ноября 2021 • 10:38 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
1.95 3.75 3.75
Через 7 ч. 12 мин.

После драматической развязки в отборочном цикле к ЧМ-2022 российский клубный футбол возвращается в прежний режим. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о футболистах РПЛ, которые выступают хуже ожиданий.

Александр Максименко («Спартак»)

Одна из причин, почему «Спартак» провалил первую половину сезона – слабая игра голкипера. Ошибки Максименко в простых ситуациях приводили к пропущенным голам. В этом сезоне вратарь «красно-белых» отбил 53% ударов – худший показатель в лиге. Например, у Сафонова этот показатель составляет 83%. За весь чемпионат Максименко совершил лишь 9 спасений. Для сравнения: у Дюпина – 30, у Беленова и Сафонова – по 21. Что касается игры на выходах, здесь тоже имеются вопросы к Александру – у него показатель успешных выходов составляет 87%, в то время как у Джанаева, Сафонова и Лантратова – 100%. Максименко был справедливо отправлен на скамейку.

Хвича Кварацхелия («Рубин»)

В прошлом сезоне Кварацхелия был одним из самых ярких игроков РПЛ. Однако не удавшийся трансфер в Европу и травма подкосили грузина в эмоциональном плане. Конечно, он всё ещё один из лучших в лиге по обводкам и заработанным фолам, но в завершении у Хвичи огромные проблемы. Кварацхелия забил лишь 1 мяч в этом сезоне. С такой результативностью никто не даст за него 20 млн евро, которые требует казанский клуб. В топ-чемпионатах не нужны игроки, которые из 26 ударов реализуют только один. Хуже с реализаций дела идут только у Классона (0 из 34) и Зиньковского (0 из 27).

Александр Соболев («Спартак»)

В прошлом сезоне Соболев много забивал и был одним из лидеров. Но после летнего межсезонья «Спартак» изменился, и Соболев в том числе. Больше Александра в РПЛ потерь допустил только один футболист – Бикфалви. Кроме того, форвард «Спартака» входит в список самых грубых футболистов лиги – у него 20 нарушений и 6 жёлтых карточек. От Соболева ждут результативных действий, но с забитыми голами пока не складывается. Он нанес 23 удара по воротам, но забил лишь дважды. Ларссон, Бакаев и Промес при новом тренере тоже стали играть хуже, но  регресс Соболева больше всего бросается в глаза.

Джордже Деспотович («Рубин»)

В прошлом сезоне Деспотович забил 14 мячей и был одним из лидеров коллектива. В том числе благодаря его классной игре команда Слуцкого заняла высокое четвертое место. Но в сезоне-2021/22 форвард либо лечится, либо находится в плохой форме. Деспотович не стесняется говорить, что мог бы играть в «Реале», но пока смелые заявления не подтверждаются качественной игрой. Один гол с пенальти – явно не тот результат, на который рассчитывает Слуцкий. Помимо игровых проблем, Деспотович ещё и попал недавно в аварию в центре Казани.

Денис Макаров («Динамо»)

А вот ещё один футболист, который круто раскрылся при Слуцком. В прошлом сезоне Макаров стал звездой в «Рубине», а в «Динамо» были так сильно впечатлены его игрой, что не пожалели 9 млн евро на трансфер. Для внутренних переходов в РПЛ это большая сумма. Да, Макаров входит в топ-10 лиги по ударам и в топ-15 по обводкам, но с качеством ударов есть проблемы. На его счету лишь 1 результативный удар. Денис и в прошлом сезоне не отличался высокой результативностью (2 гола), но вот только в Казани он начал раскрываться, а «Рубин» потратил на него меньше миллиона евро. Сейчас же в «Динамо» от него ожидают большего, учитывая потраченные деньги.

Владислав АВРАМЕНКО


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Евро-Футбол.Ру,
Александр Максименко Александр Соболев Хвича Кварацхелия Джордже Деспотович Денис Макаров
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