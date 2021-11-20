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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чем станет для «Спартака» возможная потеря Промеса

20 Ноября 2021 • 10:35 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
1.95 3.75 3.75
Через 7 ч. 12 мин.

В четверг появилась информация, что голландская прокуратура предъявит обвинение Куинси Промесу, и футболист «Спартака» рискует получить реальный срок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этой вероятности с точки зрения клуба.

Прежде всего, надо начать с дисклеймера. Во-первых, уж точно никому нельзя пожелать сесть в тюрьму. Тем не менее, если будет установлено, что Промес нарушил законодательство, то он должен понести наказание. Я не судья, не разбираюсь в праве Голландии и даже толком не знаю обстоятельств дела (кроме того, что все СМИ вкратце пересказывают), так что нет смысла давать какие-либо оценки и делать прогнозы.

Так или иначе, вероятность реального срока для Промеса существует. В этом случае голландец не сможет выступать за «Спартак». Как известно, в этой ситуации «красно-белые» будут освобождены от обязательств по дальнейшим выплатам в пользу самого Промеса, а также «Аякса», из которого он был выкуплен год назад. Стоит признать, что такое условие в любом случае было дальновидным шагом для «красно-белых». Платить за футболиста, который не может играть по таким объективным не футбольным причинам, было бы глупо.

Станет ли Промес потерей для «Спартака»? Откровенно говоря, с футбольной точки зрения, кажется, что нет. Ещё прошлой зимой многие поговаривали, что в Москву вернулся совсем другой Промес. В первый период выступления за «Спартак» голландец стал лидером команды. Его бойцовские качества помогали команде в сложные моменты.

Характер Промеса никуда не делся. Он всё так же хочет побеждать и ненавидит проигрывать. Он абсолютно точно не равнодушен. Показательно, что именно Промес забил единственный гол в Санкт-Петербурге. Хотя болельщикам «Спартака» приятнее вспоминать, что именно Промес отметился дублем в матче с «Наполи», что помогло вырвать победу.

Характер – это хорошо, но, к сожалению, Промес потерял своё главное преимущество. Раньше его фирменным приемом были забеги на скорости с использованием дриблинга. Сейчас этого нет. Промес уже не бегает так же быстро. Без скорости не работает и дриблинг голландца. Без всего этого Промес утерял то, что позволяло ему делать разницу.

Сейчас Промес – это просто хорошо обученный футболист, обладающий опытом, желанием. Однако с точки зрения эффективности он точно не приносит «Спартаку» то, на что рассчитывал клуб. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он забил всего 3 гола, которые были не слишком важны. При этом Промес за этот календарный год немало матчей пропустил из-за травм, но это не выглядело прямо-таки огромной трагедией.

Сейчас «Спартак» в кризисе, и на фоне всей команды Промес не так плох. Тем не менее в целом кажется, что его потеря не слишком ударит по команде. Найти замену нынешнему Промесу не так уж и сложно. Возможно, лучше было бы изначально брать молодого и перспективного, а не цепляться за воспоминания.

Правда, уход Промеса таким образом – под уголовное наказание – станет болезненным ударом по репутации «Спартака». Голландца нельзя назвать легендой команды, но он точно занял важное место в истории. Промеса многие считают лучшим легионером в истории «красно-белых». Голландец заслуживает того, чтобы однажды уйти из «Спартака» с прощальным матчем, заполненными трибунами, кругом почёта и возможным переходом на административную работу. Потенциальное уголовное наказание всего этого его лишит.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес
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