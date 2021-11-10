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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Испании сообщили, что Джордан Ларссон интересен сразу четырём европейским клубам слухи

10 Ноября 2021 • 23:39 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.15 3.60 3.30
20.11 19:00

Судя по всему, «Спартаку» так и не удастся договориться с форвардом Джорданом Ларссоном по новому контракту. Видимо, игрок, который в прошлом сезоне был лидером столичной команды, покинет клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Ранее появлялось много различных слухов касательно возможных покупателей на шведа, а сегодня, 10-го ноября, новая информация поступила из Испании. Журналисты местного издания Diario сообщили, что в услугах Ларссона заинтересованы сразу несколько европейских коллективов.

Ими являются «Селтик», «Вест Хэм», «Боруссия Дортмунд» и «Милан». Источник предполагает, что «Спартак» запросит за переход футболиста сборной Швеции не менее 12 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон
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