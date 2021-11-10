Судя по всему, «Спартаку» так и не удастся договориться с форвардом Джорданом Ларссоном по новому контракту. Видимо, игрок, который в прошлом сезоне был лидером столичной команды, покинет клуб уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

Ранее появлялось много различных слухов касательно возможных покупателей на шведа, а сегодня, 10-го ноября, новая информация поступила из Испании. Журналисты местного издания Diario сообщили, что в услугах Ларссона заинтересованы сразу несколько европейских коллективов.

Ими являются «Селтик», «Вест Хэм», «Боруссия Дортмунд» и «Милан». Источник предполагает, что «Спартак» запросит за переход футболиста сборной Швеции не менее 12 миллионов евро.