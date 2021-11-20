Кавазашвили назвал отличной идею приглашения Гинера в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на появившуюся в прессе информацию о приглашении Евгения Гинера, нынешнего президента ЦСКА, в ряды «красно-белых» - с таким предложением недавно выступил журналист Игорь Рабинер.

По словам Кавазашвили, подобный расклад событий вполне имеет место быть. «Гинер в «Спартаке» - отличная идея. Он настоящий магистр футбольного дела», - поделился своим мнением эксперт в интервью для Sport24.

Он заявил, что Гинера можно позвать в стан заклятого на футбольном поле врага на должность генерального директора – это должно вернуть кризисный «Спартак» на прежний уровень, считает экс-голкипер.