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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наймите Соболеву психолога! Что не так с нападающим «Спартака»

08 Ноября 2021 • 10:56 Комментировать
Краснодар
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Спартак Москва
20.11 19:00

Александр Соболев обладает сумасшедшими физическими данными, чтобы стать топ-форвардом. Однако в текущем сезоне он играет плохо, регулярно получая предупреждения. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о Соболеве.

«Спартак», заполучив зимой 2020 года Александра Соболева, вытянул счастливый билет. С учётом лимита забивной нападающий с российским паспортом очень ценен. Почти два года назад было два форварда, за которыми охотились почти все наши клубы – Соболев и Комличенко. Второй оказался в «Динамо», но не заиграл там, а сейчас пытается реанимировать карьеру в «Ростове». Соболев же при Тедеско активно прогрессировал, забивал, пробился в сборную. Казалось, сезон 2021/22 должен был стать прорывным для нападающего, но вместо этого он разочаровывает. В 19 матчах во всех сезонах Соболев забил всего 4 гола, один из которых с пенальти.

При этом Соболев умудрился за это время получить 10 предупреждений! 10 жёлтых карточек для форварда – это что-то просто невероятное, притом что ещё не завершилась даже первая половина сезона.

 

Матч
Минута
Основание для предупреждения
«Рубин» - «Спартак» 88 Фол на сопернике
«Спартак» - «Бенфика» 33 Фол на сопернике
«Спартак» - «Нижний Новгород» 63 Фол на сопернике
«Спартак» - «Сочи» 90 Фол на сопернике
«Спартак» - «Химки» 41 Фол на сопернике
«Наполи» - «Спартак» 45 Стычка с соперниками
«Зенит» - «Спартак» 90 Фол на сопернике
«Спартак» - «Ростов» 90 Фол на сопернике
«Лестер» - «Спартак» 59 Фол на сопернике
«Спартак» - «Локомотив» 36 Разговоры с судьёй

 

Две жёлтые карточки Соболев получил за неспортивное поведение. Вдобавок к этому сразу 4 предупреждения он получил в концовках поединков. Понятно, что силы у форварда заканчивались, тем не менее очевидно, что эти жёлтые карточки Соболев получил скорее от злости – в трёх случаях «Спартак» проигрывал. Простая математика показывает, что как минимум половину своих предупреждений Соболев получил из-за эмоций.

Для нападающего такое количество жёлтых карточек – это перебор. При этом половину, пять из них, Соболев получил на эмоциях. С одной стороны, здорово, что форвард не безразличен. С другой – ему бы стоило эти эмоции перенаправить в иное русло. Пожалуй, Соболеву срочно нужен психолог, который привёл бы его в чувство. Для «Спартака» этот российский форвард является важным активом, в который стоит вкладываться, в том числе индивидуально.

У Соболева есть характер. Если посмотреть на его карьеру, видно, что он уже добился немалого, а без характера это было бы невозможно. Его взаимоотношения с Дзюбой также указывают на наличие характера у форварда. Однако сейчас этот самый характер заводит форварда куда-то не туда, и это надо исправлять. Траектория Комличенко должна наглядно показать Соболеву, что ещё вчера можно было быть в шорт-листах всех российских топ-клубов, а сегодня хоть где-нибудь искать игровую практику.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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