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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ругать нельзя хвалить: Новая пунктуационная дилемма «Спартака»

08 Ноября 2021 • 10:49 Комментировать (1)
Краснодар
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Спартак Москва
20.11 19:00

«Спартак» провёл удивительный матч против «Локомотива». Команду можно и хвалить, и ругать одновременно. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что это было.

Спектр эмоций вокруг «Спартака» традиционно зашкаливает. К очередному матчу Премьер-лиги команда подходила в смешанных чувствах. С одной стороны, «красно-белых» можно было хвалить по итогам поединка против «Лестера». Ничья на поле одной из самых интересных команд Английской премьер-лиги последних лет должна была добавить уверенности. Однако сразу после этого коллективу впору было впасть в уныние на фоне разговоров о том, что судьба Руя Витории предрешена, а его заменит итальянский тренер, который никогда не руководил ни одним клубом.

Матч против «Локомотива» стал очередными американскими горками. К перерыву матча казалось, что шансов у «красно-белых» нет никаких. Команда играла абсолютно безлико, по делу уступая в счёте и вдобавок оставшись вдесятером. И тоже по делу. В такой ситуации уже в перерыве увольнение Руя Витории едва ли удивило бы. Однако на второй тайм вышла другая команда. «Спартак» так сыграл во вторые сорок пять минут, что ничья и одно очко выглядят скорее приобретением для «Локомотива». Попади Соболев – и «Спартак» вполне мог победить, и это было бы по делу.

Одна из любимых игр этого сезона – понять, где настоящий «Спартак». Тот, что выигрывает победу в Неаполе, уверенно действует в Лестере, или тот, что безвольно проигрывает в Санкт-Петербурге и дарит ничью «Ростову». Тот, который без шансов уступает «Динамо» и «Локомотиву», или тот, что спасает оба матча. Почти после каждого матча или как минимум после каждого мини-отрезка команду «Спартака» можно одновременно и критиковать, и хвалить.

Руй Витория в этом смысле удивляет не меньше. Только начинает казаться, что португалец уже нежилец, что уже завтра его надо уволить, как он вдруг восстает из пепла. «Спартак» не выигрывает 6 матчей подряд во всех турнирах – больше календарного месяца! Но разве можно уволить Руя Виторию после таких ничьих с «Лестером» и «Локомотивом»?

Очередной матч «Спартака» наглядно показал, что с характером и волей у команды всё в порядке. «Красно-белые» бьются – за себя ли, за тренера ли не так важно. У команды явно есть химия, она не сломлена, не разбита. «Спартак», пожалуй, самая волевая команда России в текущем сезоне. Не сломаться после 1:7 в Санкт-Петербурге и по-глупому упущенной победы над «Ростовом», а затем выдать суперматч в «Лестере» и в меньшинстве спастись с «Локомотивом»… Много ли сейчас в России таких коллективов?

Кажется, что «Спартаку» в текущей ситуации необходимо одно – спокойствие. У «красно-белых» сумасшедший характер в текущем составе, нужно только планомерно построить игру. Руй Витория прилагает к этому неимоверные усилия, перестраивая команду по ходу, постоянно находясь в ситуации недокомплекта игроков, умудряясь подтягивать и развивать молодёжь. «Спартак» можно хвалить, можно ругать, но у этой команды точно есть перспектива. Дать бы коллективу спокойно работать, спокойно развиваться. Жаль, что для «Спартака» это невозможно. Тут либо ругают, либо хвалят.

Андрей Центров

Что делать со «Спартаком»?
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Комментарии (1)
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Don sangre
08 Ноября 2021 в 11:09
Вначале Руй видимо пытался привить свою игру свою тактику. Но видимо не получается - то ли игроки не понимают тренера, то ли тренер плохо объясняет, то ли тот набор игроков не подходит под тактику Витории. Но я смотрю последние матчи и всё больше Спартак возвращается к той игре которая была при Тедеско. Это немного огорчает. Я не гловорю что это плохо.. Второе место тоже значит много. .Ведь Витторию приглашали для чего? Думаю для того сделали шаг вперёд. А мы уже получается делали много шагов назад.
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