Червиченко считает, что Промес приехал в Россию прятаться от правоохранителей

Согласно нидерландским источникам, суд Амстердама возбудил уголовное дело в отношении вингера «Спартака» Куинси Промеса, обвиняемого в покушении на своего двоюродного брата. Однако, футболисту это не должно помешать и дальше выступать за «красно-белых», ведь его интересы на родине будут представлять адвокаты.

Как считает бывший президент столичного клуба Андрей Червиченко, именно это стало причиной возвращения игрока в Росиию. «Я так думаю, что он приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей», - прокомментировал ситуацию экс-чиновник в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Также Червиченко в очередной раз подчеркнул, что Промес не соответствует уровню футболиста, за которого отдали такую огромную сумму и которому предложили не самый скромный контракт.