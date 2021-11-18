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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко считает, что Промес приехал в Россию прятаться от правоохранителей

18 Ноября 2021 • 18:31 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

Согласно нидерландским источникам, суд Амстердама возбудил уголовное дело в отношении вингера «Спартака» Куинси Промеса, обвиняемого в покушении на своего двоюродного брата. Однако, футболисту это не должно помешать и дальше выступать за «красно-белых», ведь его интересы на родине будут представлять адвокаты.

Как считает бывший президент столичного клуба Андрей Червиченко, именно это стало причиной возвращения игрока в Росиию. «Я так думаю, что он приехал сюда, чтобы спрятаться от голландских правоохранителей», - прокомментировал ситуацию экс-чиновник в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Также Червиченко в очередной раз подчеркнул, что Промес не соответствует уровню футболиста, за которого отдали такую огромную сумму и которому предложили не самый скромный контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Куинси Промес
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Комментарии (1)
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Zenituwka
18 Ноября 2021 в 18:37
Да так и есть, а учитывая то, что он не уверен что его это спасет, то и уровень свой он не показывает. Сложно играть хорошо и думать о футболе когда грозит срок. Думаю старого, хорошо нам знакомого Промеса, мы уже не увидим.
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