На днях стало известно, что «Зенит» следит за 19-летним полузащитником «Колона» Факундо Фариасом – по информации зарубежной прессы, конкурентом российского клуба являлась «Фиорентина».

Однако, уже сегодня, 20-го ноября, журналист Экрем Конур сообщил о третьем претенденте на аргентинского футболиста. Согласно источнику, им станет московский «Спартак», который намерен перехватить игрока у питерцев.

При этом, не исключается и вариант с переездом Фариса в Серию А. Напомним, что сумма возможной сделки может составить около 12 миллионов евро, а сам аргентинец в таком юном возрасте считается ключевой фигурой в составе нынешней команды.