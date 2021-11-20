Канчельскис ждёт результативного футбола в матче «Краснодар» - «Спартак»

Экс-форвард национальной команды России, а ныне футбольный эксперт Андрей Канчельскис поделился мнением о поединке между «Краснодаром» и столичным «Спартаком» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

В интервью «Спорт-экспрессу» Канчельскис заявил, что победителем будет та команда, которая первой поймает свою игру. Эксперт прогнозирует результативный футбол в Краснодаре.

Матч пройдет в субботу, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию организует Liveresult.ru.

В преддверии этого поединка хозяева занимают седьмое место в таблице, а гости идут девятыми.