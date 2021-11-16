​Зобнин травмировался – «Спартак» назвал сроки отсутствия игрока

Хавбек «Спартака» Роман Зобнин травмировался, когда играл за сборную России против Хорватии в конце прошлой недели. Пресс-служба московского клуба сообщает, что повреждение имеет мышечный характер. На восстановление Зобнину понадобится приблизительно три недели.

Учитывая заявленные сроки восстановления, Роман Зобнин рискует больше не появиться на футбольном поле до конца календарного года.

В сезоне 2021/2022 Роман Зобнин провёл за «Спартак» 16 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт два гола, расписавшись в воротах «Урала» и «Сочи».

После 14 туров «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.