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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Газинский выбыл из строя до конца года

18 Ноября 2021 • 15:08 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

Неприятные новости для болельщиков «Краснодара» последовали с расположения клуба – стало известно, что полузащитник Юрий Газинский перенес рецидив повреждения, которое беспокоило его еще с октября.

Такой информацией поделился «РБ Спорт». Согласно источнику, из-за разрыва сухожилия Газинский не сможет выйти на футбольное поле до конца года. Приблизительные сроки его восстановления приходятся на начало второй части внутреннего чемпионата, который возобновится после зимней паузы.

Стоит отметить, что игрок является одной из ключевых фигур в тактических построениях главного тренера Виктора Ганчаренко – в текущем сезоне в активе 32-летнего хавбека девять поединков, в которых он записал на свой счет один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Газинский
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