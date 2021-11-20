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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Арбитр ошибся, не удалив Ганчаренко

20 Ноября 2021 • 20:46 Комментировать (1)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

Судейство станет обсуждаемой темой по итогам матча «Краснодара» и «Спартака», проходящего в субботу вечером. В среде журналистов и футбольных фанатов активно обсуждают ряд моментов, в которых решения Алексея Сухого были либо спорными, либо ошибочными.

Явную ошибку Сухой допустил в эпизоде, когда рулевой «Краснодара» Виктор Ганчаренко в концовке первого тайма не давал игроку «Спартака» мяч, чтобы быстро возобновить игру. Правила футбола за такое нарушение предусматривают для официальных лиц красную карточку, в то время как Ганчаренко отделался предупреждением.

Следить за последними минутами матча «Краснодар» - «Спартак» можно в подробной текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Ганчаренко Алексей Сухой
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
плоткин леонид
20 Ноября 2021 в 22:09
Судья , как обычно, всё испортил. Почему ВАР молчал в моменте с Ларссоном? Раздавал жёлтые не по делу , а где нужно было - молчал.
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