​Арбитр ошибся, не удалив Ганчаренко

Судейство станет обсуждаемой темой по итогам матча «Краснодара» и «Спартака», проходящего в субботу вечером. В среде журналистов и футбольных фанатов активно обсуждают ряд моментов, в которых решения Алексея Сухого были либо спорными, либо ошибочными.

Явную ошибку Сухой допустил в эпизоде, когда рулевой «Краснодара» Виктор Ганчаренко в концовке первого тайма не давал игроку «Спартака» мяч, чтобы быстро возобновить игру. Правила футбола за такое нарушение предусматривают для официальных лиц красную карточку, в то время как Ганчаренко отделался предупреждением.

Следить за последними минутами матча «Краснодар» - «Спартак» можно в подробной текстовой трансляции.