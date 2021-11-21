Деменко - о «Спартаке»: «Уже нет варианта, приходится менять тренера»

В поединке 15-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» потерпел гостевое поражение от «Краснодара» со счетом 1:2. Своим мнением по этому результату поделился футбольный эксперт Максим Деменко. В частности, экс-игрок «красно-белых» считает, что пришло время для тренерской отставки.

«Ситуация в «Спартаке» очень тяжелая. Уже нет варианта, приходится менять тренера. Надеялись на Виторию, но не справился он», - передает слова Деменко Metaratings.ru.

В СМИ ходят слухи о возможном приглашении на пост главного тренера «народной команды» итальянца Паоло Ваноли.

Первый круг чемпионата России спартаковцы завершили лишь на десятом месте в турнирной таблице.