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Руй Витория намекнул на плохую работу судьи в матче с «Краснодаром»

20 Ноября 2021 • 21:53 Комментировать (1)
Краснодар
2:1
Спартак Москва
окончен

Наставник московского «Спартака» Руй Витория осторожно высказался о судействе на поединке его команды против «Краснодара», но при этом умудрился намекнуть на свое недовольство работой бригады арбитров.

В частности, была затронута тема количества компенсированных ко второму тайму минут. По словам португальского специалиста, по ходу встречи было много различных пауз и задержек. Он считает, что если бы рефери добавил три минуты, а не две, то «Спартак» мог бы изменить результат на табло.

«По ходу игры мне часто хочется сказать судье по моментам, с которыми я не согласен», - поделился Витория на послематчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
20 Ноября 2021 в 22:37
ай...вот ано хто чо аказаваитси..апеть газавай судья засудил хрюндилей...))) апеть загавар вылис наружу..таперь усе знають пра кабинетные ынтриги супратиф наф - нафаф...)))
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