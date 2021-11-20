Руй Витория намекнул на плохую работу судьи в матче с «Краснодаром»

Наставник московского «Спартака» Руй Витория осторожно высказался о судействе на поединке его команды против «Краснодара», но при этом умудрился намекнуть на свое недовольство работой бригады арбитров.

В частности, была затронута тема количества компенсированных ко второму тайму минут. По словам португальского специалиста, по ходу встречи было много различных пауз и задержек. Он считает, что если бы рефери добавил три минуты, а не две, то «Спартак» мог бы изменить результат на табло.

«По ходу игры мне часто хочется сказать судье по моментам, с которыми я не согласен», - поделился Витория на послематчевой пресс-конференции.