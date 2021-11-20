Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий в преддверии поединка своей бывшей команды против «Краснодара» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:1. Встречаются соседи по таблице. И у тех, и у других хватает проблем, но поставлю на «Краснодар» из-за фактора своего поля», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 20 ноября. Начало игры запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой «быки» занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» - девятую.