Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 152 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»

20 Ноября 2021 • 15:27 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1.85 4.10 4.20
Через 3 ч. 23 мин.

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий в преддверии поединка своей бывшей команды против «Краснодара» в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«Прогноз: 2:1. Встречаются соседи по таблице. И у тех, и у других хватает проблем, но поставлю на «Краснодар» из-за фактора своего поля», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Краснодар» - «Спартак» состоится сегодня, 20 ноября. Начало игры запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой «быки» занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, а «красно-белые» - девятую.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 76 минута Крылья Советов 1:0 Урал 1.71 3.55 5.6
20.11  16:30 Локомотив Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
20.11  19:00 Краснодар ... Спартак Москва 2.15 3.55 3.45
21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки 1.43 4.9 7.2
21.11  14:00 Ростов ... Уфа 1.97 3.35 4.3
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула 1.56 4.5 5.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Ноября
15:33 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «ЦСКА должен собраться и показать качественный футбол в матче с «Химками» эксклюзив
15:27 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»
15:13 · Россия. Премьер-лига
Рианчо оценил шансы в поединке «Краснодар» - «Спартак»
14:52 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Карпин вынужден будет вызывать Дзюбу» 3
14:40 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Дзюба должен позвонить Карпину к стыкам и сказать, что готов играть»
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Я тебя не жду»: Дзюба порекомендовал новую песню 1 видео
13:40 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
13:39 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Если Дзюба будет так и дальше продолжать, мы его увидим в стыках» 3
12:17 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис ждёт результативного футбола в матче «Краснодар» - «Спартак»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили призвал Дзюбу одуматься и попросить прощения у РФС 4
11:13 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Зенит» - клуб с колоссальными возможностями»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Самедов оценил шансы в матче «Краснодар» - «Спартак»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков призвал вернуть Дзюбу в сборную России 2
09:50 · Россия. Премьер-лига
Бубнов спрогнозировал точный счёт в матче «Локомотив» - «Ахмат»
19 Ноября
22:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Возвращение Черевченко стало неожиданным» 1
Все новости
Рекомендуем