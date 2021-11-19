По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано вместе с агентами прорабатывает возможность ухода из «Палмейраса» зимой. Причем нападающий рассматривает варианты не только в Бразилии, но и в Европе и Азии. 34-летний Луис Адриано не против вернуться и в Россию при наличии хорошего предложения. При этом источник сообщил, что, несмотря на то, что 50% прав принадлежат «Спартаку», «красно-белые» не могут заблокировать трансфер в другой клуб, так что помешать Луису Адриано поиграть за другой клуб в РПЛ «Спартак» никак не сможет.