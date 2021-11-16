В «Химках» оценили вероятность прихода Карреры

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков удивился информации СМИ о том, что на вакантное место главного тренера команды могут взять экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру.

- Может быть те, кто распространяет подобные слухи, найдет нам деньги на оплату этого специалиста? - заявил «Спорт-Экспрессу» Терюшков.

Не секрет, что у «Химок» есть проблемы с финансированием. По этой причине клуб не смог достойно усилиться в летнее трансферное окно и неудачно играет в текущем сезоне. Также по соглашению сторон из «Химок» ушел рулевой Игорь Черевченко.

Напомним, что ранее Каррера приводил «Спартак» к золотым медалям чемпионата России, а также тренировал АЕК.