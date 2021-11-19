Орлов считает, что от Зобнина нет пользы в сборной России

В четверг, 18-го ноября, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин стал одним из самых обсуждаемых футболистов в связи со слухами о якобы его желании пойти на понижение зарплаты. В стороне этой темы не остался и комментатор Геннадий Орлов, который связал плохие выступления игрока с лимитом на легионеров.

«Все тренеры говорят, чтобы отменили лимит. Вот у Зобнина зарплата – более трех миллионов евро в год. А какая польза от него в сборной России? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит», - сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Эксперт считает, что квоту для российских игроков надо убрать – тогда это положительно скажется на развитии местного футбола.