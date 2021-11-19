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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов считает, что от Зобнина нет пользы в сборной России

19 Ноября 2021 • 11:29 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

В четверг, 18-го ноября, полузащитник «Спартака» Роман Зобнин стал одним из самых обсуждаемых футболистов в связи со слухами о якобы его желании пойти на понижение зарплаты. В стороне этой темы не остался и комментатор Геннадий Орлов, который связал плохие выступления игрока с лимитом на легионеров.

«Все тренеры говорят, чтобы отменили лимит. Вот у Зобнина зарплата – более трех миллионов евро в год. А какая польза от него в сборной России? Вот это как раз диссонанс, это то, что происходит», - сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Эксперт считает, что квоту для российских игроков надо убрать – тогда это положительно скажется на развитии местного футбола.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Геннадий Орлов Роман Зобнин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
19 Ноября 2021 в 11:39
И в Спартаке он бледная тень самого себя сезонов 19 20 .Может конечно травмы мучают в этом сезоне.
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