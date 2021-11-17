Червиченко - о возможном чемпионстве «Спартака»: «Разве что только во сне»

Андрей Червиченко, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», поделился мнением о перспективах «красно-белых» в борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что команде по силам в этом сезоне завоевать золотые медали.

«Игры нет, стабильности нет, качество игроков понизилось. За какое чемпионство они биться собираются? Разве что только во сне», - высказался Червиченко в интервью «РБ Спорт».

По итогам 14 туров подопечные Руя Витории набрали 19 баллов и занимают лишь девятое место в таблице РПЛ. Следующий матч спартаковцы проведут против «Краснодара» 20 ноября.