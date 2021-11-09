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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго интересен сразу нескольким европейским клубам слухи

09 Ноября 2021 • 22:18 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.15 3.60 3.30
20.11 19:00

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, который еще летом мог покинуть российскую команду, наверняка сменит клубную прописку уже в ближайшее время. Сам игрок намерен переехать во Францию, а интерес к нему проявляют сразу несколько европейских клубов.

По информации портала MSV Foot, переманить футболиста к себе попытается «Марсель». Но, представителю Лиги 1 предстоит выдержать конкуренцию у ряда немецких команд, имена которых пока не уточняются.

Добавим, что контракт Жиго с «красно-белыми» истекает летом следующего года, а на данный момент его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро. У 28-летнего игрока 18 матчей в составе «Спартака» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Марсель Самуэль Жиго
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