Защитник «Спартака» Самуэль Жиго, который еще летом мог покинуть российскую команду, наверняка сменит клубную прописку уже в ближайшее время. Сам игрок намерен переехать во Францию, а интерес к нему проявляют сразу несколько европейских клубов.

По информации портала MSV Foot, переманить футболиста к себе попытается «Марсель». Но, представителю Лиги 1 предстоит выдержать конкуренцию у ряда немецких команд, имена которых пока не уточняются.

Добавим, что контракт Жиго с «красно-белыми» истекает летом следующего года, а на данный момент его трансферная стоимость оценивается в 11 миллионов евро. У 28-летнего игрока 18 матчей в составе «Спартака» в текущем сезоне.