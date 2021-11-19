Кавазашвили: «Краснодар» должен спокойно обыгрывать «Спартак»

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от выезда подопечных Руя Витории в Краснодар.

«Краснодар» будет на подъеме. Он должен спокойно дома обыгрывать «красно-белых» - не стоя, не пешком, но обыграть», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Поединок между командами состоится завтра, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии матча «быки» с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи (19) располагаются на девятой позиции.