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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Краснодар» должен спокойно обыгрывать «Спартак»

19 Ноября 2021 • 13:28 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
1.95 3.75 3.75
20.11 19:00

Ветеран московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от выезда подопечных Руя Витории в Краснодар.

«Краснодар» будет на подъеме. Он должен спокойно дома обыгрывать «красно-белых» - не стоя, не пешком, но обыграть», - приводит слова эксперта «Спорт-экспресс».

Поединок между командами состоится завтра, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В преддверии матча «быки» с 21 очком занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а москвичи (19) располагаются на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Анзор Кавазашвили
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Комментарии (1)
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Don sangre
19 Ноября 2021 в 14:00
Краснодар тоже играет нестабильно . Если они не забьют в первые тридцать минут может быть всё что угодно. Как правило Краснодар лихо начинает но вот с реализацией проблемы бывают.. . Но в Спартаке тоже проблема тажа самая..... Вообщем посмотрим....
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