Промес остался без агентов

Проблемы с законом уже начали отображаться на положении полузащитника «Спартака» Куинси Промеса – после того, как суд в Амстердаме возбудил против футболиста уголовное дело, голландец, по всей видимости, прекратил сотрудничество со своим агентством.

По крайне мере, были изменены данные игрока на странице портала Transfermarkt. Теперь возле фамилии Промеса указано, что он на данный момент находится без агента. Ранее же его интересы представляла компания Sports Entertainment Group, которая и занималась возвращением вингера в Москву в феврале этого года.

Напомним, что пока Промес может продолжать выступления за «Спартак», но если его признают виновным, то контракт с «красно-белыми» автоматически потеряет свою юридическую силу.