Дмитрий Комбаров: Верю, что «Спартак» покажет красивую игру в поединке с «Краснодаром»

Бывший «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, чего ждет от результата поединка 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся на выезде с «Краснодаром».

Комбаров надеется, что москвичи порадуют поклонников хорошим и внятным футболом.

«Верю, что «Спартак» покажет красивую игру. Потеря Зобнина и Литвинова? Думаю, на команде такое отразиться. Надеюсь, что «Спартак» все-таки победит в «Краснодаре», - цитирует Комбарова «РБ Спорт».

На текущий момент подопечные Руя Витории занимают девятую позицию в таблице, набрав 19 баллов. «Краснодар» (21) идет на седьмой строчке.

Напомним, не так давно «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7. После фиаско в Санкт-Петербурге многие предполагали, что у столичного коллектива произойдет смена главного тренера. Но этого так и не случилось.