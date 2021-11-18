Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 205 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дмитрий Комбаров: Верю, что «Спартак» покажет красивую игру в поединке с «Краснодаром»

18 Ноября 2021 • 20:48 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.00 3.75 3.50
20.11 19:00

Бывший «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, чего ждет от результата поединка 15-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся на выезде с «Краснодаром».

Комбаров надеется, что москвичи порадуют поклонников хорошим и внятным футболом.

«Верю, что «Спартак» покажет красивую игру. Потеря Зобнина и Литвинова? Думаю, на команде такое отразиться. Надеюсь, что «Спартак» все-таки победит в «Краснодаре», - цитирует Комбарова «РБ Спорт».

На текущий момент подопечные Руя Витории занимают девятую позицию в таблице, набрав 19 баллов. «Краснодар» (21) идет на седьмой строчке.

Напомним, не так давно «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7. После фиаско в Санкт-Петербурге многие предполагали, что у столичного коллектива произойдет смена главного тренера. Но этого так и не случилось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Дмитрий Комбаров РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.11  19:00 Зенит ... Нижний Новгород 1.13 10 19
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Ноября
22:19 · Россия. Премьер-лига
Петржела признался, что не будет болеть за команду Кержакова в матче с «Зенитом»
21:53 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» отреагировали на решение Шатова приостановить карьеру
21:29 · Россия. Премьер-лига
Силкин высказался относительно отставки Хохлова
20:48 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Комбаров: Верю, что «Спартак» покажет красивую игру в поединке с «Краснодаром»
20:14 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: Шатов должен сейчас разобраться в себе
19:39 · Россия. Премьер-лига
Белоус: Промес сегодня – это слабая тень самого себя
18:47 · Россия. Премьер-лига
Шатов заявил, что в январе может вернуться в «Рубин»
18:31 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Промес приехал в Россию прятаться от правоохранителей 4
18:11 · Россия. Премьер-лига
Представители «Зенита» и «Аталанты» обсуждали возможный обмен Алексея Миранчука на Азмуна
17:59 · Россия. Премьер-лига
Олег Шатов покинул «Рубин» и приостановил свою игровую карьеру 2
17:35 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о привлечении Промеса к уголовной ответственности 1
16:03 · Россия. ФНЛ
Юран иронично прокомментировал свою скандальную пресс-конференцию
15:40 · Россия. ФНЛ
Хохлов – больше не главный тренер «Ротора» 1 официально
15:08 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» Газинский выбыл из строя до конца года
14:06 · Россия. Премьер-лига
«Есть ещё у нас порядочные футболисты»: Кавазашвили – о решении Зобнина пойти на снижение зарплаты 5
Все новости
Рекомендуем