Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 187 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» понесёт наказание за поведение болельщиков на матче с «Локомотивом»

11 Ноября 2021 • 17:23 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
2.15 3.60 3.30
20.11 19:00

КДК вынес свой приговор по итогам поединка между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках российской Премьер-лиги. Московское дерби запомнилось не только разборками на футбольном поле, но и поведением болельщиков на трибунах стадиона.

Как следствие, «Спартак» понесет наказание за то, что зрители скандировали оскорбительные кричалки в течение игры. Штраф «красно-белых» составит 90 тысяч рублей, а ближайшая встреча в родных стенах с «Ахматом» пройдет с четырьмя закрытыми секторами. Такой информацией в разговоре со Sport24 поделился глава КДК Артур Григорьянц.

Стоит напомнить, что противостояние завершилось со счетом 1:1, а у обеих команд были претензии к работе судейской бригады после финального свистка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Ноября
17:23 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» понесёт наказание за поведение болельщиков на матче с «Локомотивом»
14:39 · Россия. Премьер-лига
РФС запретил «Ростову» регистрировать новых игроков – у клуба задолженность перед Логашовым
14:27 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что «Зенит» вместе с Семаком мог бы бороться за топ-5 в АПЛ 6
13:02 · Россия. Премьер-лига
Букмекмекерская компания PIN-UP.RU заключила спонсорское соглашение с «ФК Амкар»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Агент Жиго высказался о будущем игрока в «Спартаке»
12:15 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о переговорах с агентом Витории по разрыву контракта 4
11:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта
11:00 · Россия. Премьер-лига
Компания Parimatch Россия объявила о запуске платформы Responsible Gambling: болей сердцем — играй головой!
10:40 · Россия. Премьер-лига
Жиго готов остаться в «Спартаке» при одном условии 4
10 Ноября
23:47 · Россия. Премьер-лига
​Фернандес рассказал, почему решился на смену гражданства 1
23:39 · Россия. Премьер-лига
В Испании сообщили, что Джордан Ларссон интересен сразу четырём европейским клубам 1 слухи
22:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин дал совет Кокорину 2
21:58 · Россия. Премьер-лига
Фернандес рассказал, как встретился с Карпиным 1
21:53 · Россия. Премьер-лига
Фернандес извинился перед болельщиками ЦСКА 1
21:21 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: Гинер уже не заходит в раздевалку ЦСКА 1
Все новости
Рекомендуем