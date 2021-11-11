«Спартак» понесёт наказание за поведение болельщиков на матче с «Локомотивом»

КДК вынес свой приговор по итогам поединка между «Спартаком» и «Локомотивом» в рамках российской Премьер-лиги. Московское дерби запомнилось не только разборками на футбольном поле, но и поведением болельщиков на трибунах стадиона.

Как следствие, «Спартак» понесет наказание за то, что зрители скандировали оскорбительные кричалки в течение игры. Штраф «красно-белых» составит 90 тысяч рублей, а ближайшая встреча в родных стенах с «Ахматом» пройдет с четырьмя закрытыми секторами. Такой информацией в разговоре со Sport24 поделился глава КДК Артур Григорьянц.

Стоит напомнить, что противостояние завершилось со счетом 1:1, а у обеих команд были претензии к работе судейской бригады после финального свистка.