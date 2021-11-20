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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов оценил шансы в матче «Краснодар» - «Спартак»

20 Ноября 2021 • 10:51 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1.95 3.75 3.75
Через 7 ч. 12 мин.

Экс-полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Александр Самедов высказался о грядущем противостоянии «Краснодара» и московского «Спартака» в рамках 15-го тура чемпионата страны.

В беседе с корреспондентом ТАСС Александр отметил, что встречаются два атакующих коллектива. При этом он не стал делать ставку на результативный футбол, поскольку игра может пойти по разным сценариям. По мнению Самедова, в этой встрече нет фаворита, команды равны.

Поединок состоится в Краснодаре сегодня, 20 ноября. Начало игры запланировано в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «быки» занимают седьмое место в таблице, а «красно-белые» находятся на девятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Самедов
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20.11  16:30 Локомотив Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
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