​В «Спартаке» прокомментировали информацию об обеде Федуна с Ваноли

Ходят слухи, что следующим главным тренером «Спартака» будет Паоло Ваноли. Итальянец, который ранее трудился в тренерском штабе Антонио Конте, может сменить Руя Виторию в зимнее межсезонье.

Появилась информация о том, что в пятницу с Паоло Ваноли обедал владелец «Спартака» Леонид Федун. Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу слухов.

Зеленов сказал ТАСС, что Федун не мог ни с кем обедать в Италии, поскольку владелец «Спартака» находится в Москве.

Напомним, что в субботу «Спартак» потерпел поражение в гостях у «Краснодара» - 1:2.