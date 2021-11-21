Шмурнов: «Промес, Соболев и Ларссон - худшая линия атаки в истории человечества»

Комментатор Александр Шмурнов подверг критике московский «Спартака» после вчерашнего поражения в поединке 15-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:2). В частности, под горячую руку журналиста попала линия нападения «красно-белых».

В своем телеграм-канале Шмурнов назвал атакующее трио Промес-Соболев-Ларссон худшим в истории человечества. По словам комментатора, никогда еще не было настолько бесполезных футболистов, так часто запарывающих моменты.

После вчерашнего фиаско подопечные Руя Витории опустились на десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 16-м туре «красно-белые» проведут гостевой поединок против «Уфы».