Бышовец: Сейчас в каждой российской команде полно «статистов»

Бывший наставник национальной сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал итоговый результат противостояния между «Краснодаром» и «Спартаком» в Премьер-лиге, затронув на примере «красно-белых» беды всего отечественного футбола.

По словам специалиста, в чемпионате есть проблемы с подбором футболистов. «Сейчас в каждой из наших команд полно статистов, которые просто занимают место», - заявил Бышовец в интервью для «РБ Спорт».

Что касается непосредственно «Спартака», то экс-тренер прогнозирует москвичам не только смену на должности рулевого, а и масштабные кадровые изменения в составе.

К слову, первый пункт может быть осуществлен уже зимой – именно тогда планируется уход Руя Витории из клуба.