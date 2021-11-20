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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» - «Спартак»

20 Ноября 2021 • 17:54 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
1.85 4.10 4.20
Через 0 ч. 39 мин.

Менее часа осталось до начала поединка между «Краснодаром» и «Спартаком» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги –  первый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени, а оба наставника уже определились со стартовыми составами своих команд.

Примечательно, что Виктор Ганчаренко снова доверил место в основе молодым футболистам, Александру Черникову и Эдуарду Сперцяну. Что касается столичного коллектива, то Руй Витория выпустил в атаке попавшего в неприятную ситуацию Куинси Промеса, а также оставил на скамейке для запасных Николая Рассказова.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Проследить за тем, удастся ли московскому клубу победить и обогнать быков в турнирной таблице чемпионате, можно на сайте Liveresult.ru, где будет проходить текстовая онлайн-трансляция встречи.


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21.11  14:00 ЦСКА Москва ... Химки 1.43 4.9 7.2
21.11  14:00 Ростов ... Уфа 1.97 3.35 4.3
21.11  16:30 Динамо Москва ... Арсенал Тула 1.56 4.5 5.6
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