Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» - «Спартак»

Менее часа осталось до начала поединка между «Краснодаром» и «Спартаком» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги – первый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени, а оба наставника уже определились со стартовыми составами своих команд.

Примечательно, что Виктор Ганчаренко снова доверил место в основе молодым футболистам, Александру Черникову и Эдуарду Сперцяну. Что касается столичного коллектива, то Руй Витория выпустил в атаке попавшего в неприятную ситуацию Куинси Промеса, а также оставил на скамейке для запасных Николая Рассказова.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Кайо, Ионов, Сперцян, Крыховяк, Вилена, Кабелла, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие, Айртон, Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.

Проследить за тем, удастся ли московскому клубу победить и обогнать быков в турнирной таблице чемпионате, можно на сайте Liveresult.ru, где будет проходить текстовая онлайн-трансляция встречи.